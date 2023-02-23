Молдове приготовиться: отсчет уже пошел

Сегодня утром минобороны России опубликовало сообщение, которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время. Ведомство заявило, что ВСУ якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье. Ее, мол, будут совершать бойцы "Азова".

Это кажется очередным шизофреническим бредом. Так оно и есть, если бы не одно "но".

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Такое уже было

21 февраля 2022 года Россия имитировала "наступление" одной БМП-2 и одного БТР-70М, а также уничтожение их в районе населенного пункта Ковали. То есть в 30 километрах от тогдашней линии столкновения.

Российские пропагандисты создали фейк о диверсионной группе ВСУ, которая была уничтожена, но трупы которой так и не показали. В то же время уничтоженная техника была наспех и очень некачественно окрашена в украинский пиксель. Да и БТР-70М в тот момент не стоял на вооружении ВСУ.

Но речь не о том фейке, а о том, что буквально через 48 часов началось полномасштабное вторжение в Украину. Тот факт, что сейчас минобороны России говорит о какой-то провокации ВСУ, да еще и вспоминает демонизированный "Азов", наводит на мысль, что для Молдовы отсчет мог начаться уже в этим утром.

Но сначала должна быть провокация, а потом уже действие. Поэтому, пока ожидаем очередного представления для омских и магаданских маргиналов.

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Похоже, решение в Кремле по Молдове окончательно одобрено и россиян совсем не смущает, что их группировка в этом регионе находится в изоляции, а в случае обращения Кишинева к Киеву за помощью – превращается в кружок суицидников.