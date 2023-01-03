Когда математику не учили: как минобороны России лжет об "уничтожении HIMARS"

"Победы" России довольно странны, ведь часто существуют только что в воображении болтливой головы минобороны Кремля Игоря Конашенкова. Например, оккупанты, если верить его словам, уничтожили уже больше HIMARS, чем Украина получила.

Российские минобороны неоднократно доказывают, что математика – не самая сильная их сторона. В Москве настолько увлеклись выдумками о "победах" на фронте, что даже забыли о существовании элементарной логики.

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Что там по HIMARS

Американская артиллерийская система не дает россиянам покоя, ведь она не раз спонсировала врагу "хлопок". Однако сразу после того, как наши воины получили первые 4 установки, россияне сразу заявили об уничтожении двоих.

Суммарно за 2022 год Украина получила 20 установок HIMARS, но если слушать брифинги Игоря Конашенкова, то россияне "уничтожили":

3 установки в июле;

3 установки в августе;

4 установки в сентябре;

4 установки в октябре;

2 установки в ноябре;

7 установок в декабре.

То есть в представлениях Конашенкова Россия по состоянию на 31 декабря якобы уничтожила 23 установки из 20 имеющихся.

Ну и теперь к более интересному. Несмотря на то, что, если верить словам Конашенкова, и у Украины не осталось установок HIMARS, россияне 2 января, как оказывается, именно их и уничтожали. В российском минобороне ледовая арена в Дружковке, по которой нанесли ракетный удар, превратилась в 2 HIMARS. Еще 2 установки россияне якобы уничтожили, в очередной раз нанеся ракетный удар по Краматорску. То есть количество уничтоженных систем уже составляет 27, но чисто предоставленных неизменно – 20. Только весной в Украину должна прибыть новая партия.



Сколько HIMARS "уничтожила" Россия / Риа Мелитополь

Интересно, что россияне после удара по училищу в Макеевке, где находились сотни кафиров, кричали о том, что Украина атаковала именно из систем HIMARS. Поэтому выдумками об их уничтожении Россия пытается показать как месть.

По состоянию на ноябрь 2022 года Россия не уничтожила ни одну систему HIMARS, о чем сообщил Пентагон.