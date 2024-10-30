Просчитали наперед: почему Россия маскирует северных корейцев под бурятов

Россия продолжает маскировать военных КНДР под бурятов. Для этого у оккупантов есть одна конкретная цель.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что оккупанты маскируют военных КНДР под бурятов, хотя все знают, что это не россияне.

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Военные КНДР в России светятся сами

Ступак отметил, что с одной стороны предоставление корейцам документов бурятов – смешное. Сама же российская пропаганда показывает и не запрещает демонстрировать видеокадры, как они получают одежду, как они курят в курилке.

Есть даже кадры, как они гуляют по Красной площади и фотографируются,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Документы бурятов для военных КНДР

По его словам, у россиян может быть одна цель все равно выдавать военных КНДР за бурятов. Мол, они приехали из Улан-Удэ или еще откуда-то. Если они будут убиты, чтобы нельзя было точно сказать, что это убитый корейский военный.

"Мы не сможем отличить, или это военный из Северной Кореи, или это бурят, или это удмурт. Так будет, извиняюсь, труп с документами бурята "Шанты Оглы" и все. Никто тогда не сможет сказать, сколько погибло корейских военных в этих боях", – подчеркнул Ступак.