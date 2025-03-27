Россия массированно атаковала Херсон: под огнем железная дорога, скорая, есть погибшие

Российская армия днем в четверг, 27 марта, массированно обстреляла Херсон. В результате действий оккупантов есть раненые и погибшие.

Известно, что также под вражеским обстрелом оказалась железнодорожная инфраструктура города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения местных властей о последствиях атаки.

Смотрите также В Сумах прогремели взрывы

Массированный обстрел Херсона

Российские оккупанты днем 27 марта цинично атаковали Херсон. Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил о последствиях действий противника.

Враг массированно накрывает огнем город,

– сообщил Прокудин.

Враг атаковал Херсон: смотрите видео

Он отметил, что есть раненый – "скорая" доставила его в больницу.

Также известно, что вражеская атака унесла жизнь 55-летней женщины. Вскоре стало известно о гибели еще одного человека из-за массированного российского обстрела Херсона. К сожалению, смертельные ранения получил мужчина, который находился на остановке.

Прокудин также сообщил, что под российский обстрел попала бригада скорой помощи, которая помогала раненому. Указывается, что медицинские работники эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их.

Известно, что из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Добавим, что херсонские паблики пишут, что во время обстрела города пострадал один из приютов для животных.

Также в Укрзализныце сообщили, что российские захватчики нанесли удар по вокзалу Херсона и прилегающей инфраструктуре.

В компании сообщили, что в результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа.

К счастью, обошлось без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии. Поврежденный вагон на ближайших станциях заменят на резервный.

По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, есть повреждения кабелей электропитания и водоснабжения.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате массированного обстрела со стороны российских оккупационных войск в Херсоне частично исчезло электроснабжение. Поэтому в городе временно остановлено движение троллейбусов.