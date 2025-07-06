Россия массированно атаковала Николаев: под ударом оказалась портовая инфраструктура

В ночь на 6 июля ряд регионов оказался под атакой "Шахедов". В частности, враг ударил по портовой инфраструктуре Николаева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

Последствия атаки на Николаев и область сегодня

По словам Кима, сейчас город оказался под массированной атакой "Шахедов".

Под ударом была портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и электросети. Пострадавших нет,

– уточнил он.

Кроме этого, пострадал и Николаевский район. Ночью дроны ударили по Коблевской общине, в результате чего в Рыбаковке повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение "Укрпочты", магазин.

Виталий Ким добавил, что на месте возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждена линия электропередач – сейчас без света 531 абонент. Обошлось без пострадавших.