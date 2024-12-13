Россия массированно бьет по всей Украине: энергетика снова под ударом

Россия утром 13 декабря в очередной раз атакует Украину. Опять энергетика по всей Украине оказалась под массированным ударом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра энергетики Германа Галущенко.

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Атака врага по энергетике

Россия утром 13 декабря в очередной раз атаковала Украину. Враг продолжает свой террор.

Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом,

– говорится в сообщении Галущенко.

Энергетики принимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия для энергосистемы, подчеркнул министр.

Он отметил, что как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения.

Отметим, что в Укрэнерго утром 13 декабря сообщили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен. С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайтах или официальных страницах облэнерго. Подробнее о том, где сейчас изменили графики, читайте в материале 24 Канала.

Напомним, что утром 13 декабря в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности, громко было в Одессе, Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской и Львовской областях.