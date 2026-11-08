Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов выпустила Россия за неделю

Россия продолжает массированные атаки на украинские города и критически важную инфраструктуру. Вражеские удары оставляют тысячи людей без света и тепла.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Россия проводит атаки по энергетике и городам Украины

Президент привел данные о масштабах российских атак за последнюю неделю. Россия выпустила по украинским городам и громадам 115 ракет различных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных беспилотников.

Он подчеркнул, что враг применяет комбинированные удары, в частности значительное количество баллистических ракет. Часть из них была изготовлена именно в этом году.

Если у мира недостаточно средств противоракетной обороны, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах,

– заявил Зеленский.

Украина регулярно передает партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство баллистических ракет. В октябре Киев ввел масштабные санкционные пакеты против причастных физических и юридических лиц.

В то же время президент подчеркнул необходимость синхронизировать эти ограничения с Европейским Союзом и странами "Группы семи". Украина рассчитывает на мощный 22-й пакет санкций ЕС.

В то же время Зеленский рассказал, что утром 8 ноября Россияне провели атаку на Комишуваху с помощью FPV-дрона, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами. Тогда погибли 55 человек, а под завалами еще могут оставаться люди.

Также ночью Россия совершила атаку на Днепропетровскую область и нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Из-за этого более 600 тысяч человек в Днепре и области остались без электроэнергии.

Сложной остается ситуация и в Харьковской области, где происходят многочисленные отключения. В Житомирской области после российского обстрела без отопления остались 140 многоэтажных домов.