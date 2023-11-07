Россияне наступают по всему фронту: как за неделю изменилась карта боевых действий
Российские военные продолжают свои массированные штурмы на украинские позиции, целью которых является перехват инициативы на фронте. На ряде участков враг имел успехи на прошлой неделе.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 30 октября – 6 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Успехи ВСУ на Запорожье
Несмотря на все усилия врага, украинские военные также не останавливаются. В частности, продолжаются попытки улучшить тактическое положение украинских сил в районе Роботинского выступа.
Так, украинские бойцы смогли вернуть под свой контроль часть территории к юго-востоку от Роботиного. Именно здесь в течение весны – лета 2023 было одно из ключевых направлений ударов во время украинской наступательной кампании.
В настоящее время враг смог стабилизировать ситуацию в свою пользу. Впрочем, постепенные продвижения украинских военных продолжаются до сих пор. Сейчас здесь продолжаются тяжелые встречные бои.
ВСУ продвинулись под Роботиным: смотрите карту
Российское контрнаступление
Еще одним местом летнего украинского наступления было так называемый Ремовский выступ на границе Запорожской и Донецкой областей. Здесь Силы обороны имели еще большие успехи. Но россияне теперь пытаются вернуть себе утраченные позиции.
В течение прошлой недели враг пытался наступать на участке между оккупированным Приютным и уволенным Старомайорским. Похоже, россияне стремятся вернуть под свой контроль утраченную деревню.
В попытках достичь этой цели враг имел частичные успехи, сумев несколько приблизиться к Старомайорскому. На этом участке регулярно и массированно работает русская артиллерия.
Россияне атакуют Старомайорское: смотрите карту
Ситуация в Авдеевке
Так же в течение почти месяца продолжаются непрерывные попытки россиян прорваться к Авдеевке. Для достижения этой цели враг прилагает огромные усилия, пытаясь окружить город.
К сожалению, ситуация здесь становится все более сложной для украинских военных. Только на прошлой неделе российские войска имели частичные успехи к северу от Красногоровки (северный фас Авдеевки) и вокруг Водяного (южный фас).
Кроме того, на северном фасе россияне продолжают массированно давить в сторону Степного. За выходные русские войска большой численностью здесь смогли перейти железнодорожное полотно и пытаются закрепиться.
Наступление россиян на Авдеевку: смотрите карту
Активизация на флангах Бахмута
Российские военные также неожиданно начали давить на новом участке фронта – они пытаются давить на недавно освободившуюся Клищиевку. Неожиданное наступление врага усложняет дальнейшее продвижение украинских военных, а одновременно создает угрозу возможного продвижения российских войск. Но пока успехов у врага здесь нет.
В то же время российские военные смогли продвинуться к северу от Бахмута – в районе Берховки. Здесь российские военные пытаются наступать уже более месяца, впрочем их успехи на прошлой неделе стали неожиданностью.
Россияне атаковали возле Берховки: смотрите карту
Наступление на Купянском направлении
Так же сложной остается и ситуация по всей линии Лиман – Купянск. В частности, вражеские войска пытаются штурмовать украинские позиции в Серебрянском лесничестве и в районе Макеевки на Лиманском направлении. Но о каких-либо успехах пока не говорится.
Несколько более спокойная (но не совсем спокойная) ситуация на Сватовском направлении. А вот на Купянском направлении враг приступил к новой серии масштабных наступательных действий. К сожалению, успехи у врага здесь были сразу на нескольких участках:
- к югу от Первомайского,
- южнее Лимана Первого,
- к западу от Масютовки,
- по линии боевого столкновения от Масютовки до государственной границы.
Предварительно после наступления российских войск и некоторых успехов в нем линия боевого столкновения на отрезке между Масютовкой и российско-украинской границей сейчас проходит через реку Оскол. Это значит, что россияне смогли отбросить украинские силы за реку на достаточно широком участке фронта.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту
Обратите внимание! События на прошлой неделе отчетливо демонстрируют, что "спокойных" участков на фронтах российско-украинской войны просто нет. Где не наступают украинские военные, пытается наступать враг.
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