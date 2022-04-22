Россия массово применяла вакуумные бомбы, использование химоружия проверяется, – Зеленский

Российские оккупанты использовали запрещенные вакуумные бомбы на территории Украины. Причем факты преступных действий захватчиков зафиксировали во многих населенных пунктах.

Об этом в интервью французскому каналу BFM TV рассказал Владимир Зеленский. Президент добавил, что использование химического оружия российскими оккупантами в Украине сейчас проверяется.

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Украина устанавливает, какое именно оружие использовала Россия

По словам Зеленского, когда Украина подтвердит, что российские войска используют химическое оружие, все факты сразу опубликуют.

Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны России,

– ответил он на вопрос о запретном оружии.

Зеленский добавил, что обвинения, предъявленные нашей стороной, будут основываться на фактах.

"Мы люди справедливые… Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где использовали. Но прежде всего – факты", – заметил он.

Смотрите интервью Владимира Зеленского:

В то же время, президент подтвердил факт массового использования российскими оккупантами запрещенных вакуумных бомб в Украине. Он отметил, что их сбрасывали на Харьков и ряд других украинских городов.

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