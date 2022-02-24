Россия массово закрывает аэропорты и отменяет авиарейсы после атаки на Украину

В России массово отменяют авиарейсы. Случилось это после того, как Путин решил напасть на Украину.

После начала военного вторжения Россия закрыла Ростовскую воздушную зону. Она отвечает за полеты над территорией на юге России, а также акваториях Азовского и Черного морей.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Прекратили работу 12 аэропортов на юге РФ, в их числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Белгороде, Воронеже. Также не работает аэропорт в оккупированном Симферополе. Все они закрыты до 2 марта.

Рейсы в аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы отменены.

Все рейсы в аэропорту Астрахани приостановлены. Отменены все рейсы из аэропорта Волгограда

64 рейса отменены в аэропортах Москвы.