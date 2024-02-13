Россия и НАТО: несбыточные мечты о вступлении

В своем интервью Такеру Карлсону Владимир Путин рассказал, что когда-то СССР и Россия намеревались стать частью НАТО, развивать общую архитектуру безопасности и гарантировать мир во всем мире. Почему Россия не будет в НАТО и зачем организация российскому диктатору – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Не новая история

Что Россия, что ее предшественник СССР привыкли использовать стратегию разрушения организаций изнутри. Лучший способ быть агрессором – занять постоянное кресло в Совете безопасности ООН и накладывать вето каждый раз, когда тебя захотят признать нарушителем основополагающих принципов международного права.

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Такая мотивация руководила главами российского государства в попытках присоединиться к НАТО, который сначала был щитом против возможного советского нападения, а сейчас – фактически вернулся к задекларированной в Договоре 1949 года цели: обеспечить мир и безопасность в Европе и в Северной Америке.

С этой точки зрения признание России наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса, а также мира и стабильности в евроатлантическом регионе, является вполне оправданным средством для реализации поставленной цели.

В НАТО хотели Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин и даже Владимир Путин. В разные времена СССР посылал предложения о присоединении к Альянсу, которые были отклонены из-за несовместимости членства Советского Союза с демократическими и оборонными целями НАТО. В эпоху холодной войны это привело к появлению Организации Варшавского договора, в 90-е – Организации договора о коллективной безопасности.

Однако еще в начале 2000-х сам Путин лелеял мечту и даже прямо спрашивал, когда Россию позовут в НАТО.

Не соответствует высоким стандартам

Как бы Россия не настаивала на роли "второй армии мира" правда заключалась в том, что несмотря на достаточно тесное сотрудничество с Альянсом с момента распада СССР, государство продолжает не соответствовать критериям членства, закрепленным в ходе Вашингтонского саммита 1999 года. В своей работе, датированной 2000 годом, научный сотрудник НАТО россиянин Юрий Давыдов отметил: "Нет уверенности в том, что Россия соответствует критериям членства в НАТО". Последние делятся на политические и экономические, оборонные и военные вопросы, вопросы ресурсов, безопасности и права.

Кроме того, от государств-претендентов ожидают уважения и соблюдения основополагающих принципов международного права, а именно:

разрешение споров мирным путем,

приверженность верховенству права и правам человека,

добрососедские отношения,

отказ от посягательства на территории суверенного государства,

надлежащий демократический контроль над вооруженными силами.

Всего этого не было что на момент совершения зверств в Чечне (когда Путин спрашивал о членстве), что сейчас – в ходе очередного витка агрессии против Украины.

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Порядок единый для всех

Стремясь присоединиться к НАТО, СССР и Россия требовали для себя особого порядка. Настаивая на равноправном партнерстве, российские руководители фактически хотели отдельной процедуры присоединения, ведь не могли ни обеспечить соответствие стандартам и ценностям Альянса, ни допустить "подрыва" своего места среди пяти мировых полицейских после Второй мировой войны.

Это в корне меняло концепцию организации и было неприемлемо для ее членов. Кроме того, уже в 50-х годах стало понятно, что СССР не планирует совместно противодействовать угрозам. Он сам был угрозой, которая требовала слаженного ответа государств Европы и Северной Америки.

Изменить порядок присоединения к НАТО пыталась и Россия. Последний раз – в декабре 2021 года, когда МИД России коммуницировало требования к Альянсу, которые рассматривало как гарантии безопасности для государства-агрессора. Среди них – отказ от расширения и ликвидация "обещаний" относительно членства новых государств, в частности Украины.

Фактически Россия подталкивала членов НАТО нарушить принцип суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств в контексте определения векторов внешней политики и снова разделить мир на сферы влияния, но на этот раз оформив процесс псевдоюридическими договоренностями. Эти требования не были удовлетворены. Это, как и в 2008 году после Бухарестского саммита с Грузией, стало одной из предпосылок полномасштабного вторжения России уже в Украину.

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Интересно, что среди других требований был регулярный добровольный обмен оценками современных угроз и вызовов безопасности, а также обеспечение взаимного информирования о военных учениях и маневрах. На этом Россия настаивала в тот момент, когда два раза нарушила Венский документ ОБСЕ по мерам укрепления доверия и безопасности, отказавшись объяснить цель наращивания войск на границе с Украиной накануне полномасштабного вторжения. Этот пример является иллюстративным относительно готовности России соблюдать любые международные обязательства, даже если она сама является их инициатором.

Морализаторство и злоупотребление правом

Пытаясь легитимизировать агрессию, Путин прибегает к искажению норм права и сведение международных отношений к детской игрушке в песочнице. Он будто бы машет палкой, потому что с Россией не дружат, не берут играть, не хотят мириться. Но чрезмерное упрощение и морализаторство не способно объяснить отрицание существования суверенного государства, зверства, которые достигают порога геноцида, и сотни тысяч искалеченных жизней пострадавших от международных преступлений российских агентов.

Правда в том, что Россия не готова эффективно сотрудничать в рамках ни одной международной организации. Она ищет особых порядков, исключительных правил и уникального места, которое бы позволило дальше нарушать нормы международного права.

Мечта России стать частью НАТО при условии ее реализации, вполне вероятно, превратила бы Альянс в Совет безопасности ООН, в котором мир гарантирует агрессор, а геополитика доминирует над правом и здравым смыслом. Поэтому эта мечта, вряд ли, когда-то станет реальностью, как и членство России в любой сравнительно эффективной организации.