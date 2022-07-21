россия попытается захватить Одессу в 2023 году, – СМИ

российские оккупанты рассчитывают не только удержать захваченные территории. Они верят, что могут захватить новые города.

Наступательные действия россиян благодаря оружию партнеров и мастерству ВСУ начинают захлебываться. Впрочем, врага это не останавливает, он продолжает попытки оккупации новых территорий и строит такие же планы на будущее.

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Мечты о захвате Одессы в 2023 году

Некоторые западные чиновники считают, что российские оккупанты не отказались от идеи захвата Одессы и отрезания Украины от Черного моря. Первоочередная попытка врага воплотить этот план провалилась, но он не намерен опускать руки и отказываться от своих намерений.

В следующем году украинцы могут столкнуться с еще одним серьезным наступлением. И мы должны сделать все для того, чтобы дать Украине не только максимально мощное оружие, но и научить тысячи их военных, чтобы любые попытки россиян продвинуться терпели моментального краха,

– сказал чиновник.

Он убежден, что яростное сопротивление, которое оказывает Украина, и мастерство и героичность ВСУ могут позволить очень сомневаться в том, что россияне смогут захватить Одессу даже если определят это своей главной задачей и бросят на воплощение плана все силы.

На Западе убеждены, что, несмотря на громкие заявления, мощность россиян и их способности с каждым днем уменьшаются, ВСУ еще не находятся на вершине своих возможностей.

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