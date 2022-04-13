Россия меняет мотивацию "спецоперации": пропагандисты говорят о "нападениях на Россию и Крым"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что Россия изменяет мотивацию "спецоперации" в Украине.

В российских телеэфирах изменились тезисы по целям "спецоперации" в Украине. Теперь там говорят о "террористической угрозе со стороны Украины".

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Пропагандисты распространяют фейки о том, что "ключевые бандеровцы" уничтожены. Тем не менее, остались террористы, которые планируют устроить теракты на территории России.

Чтобы оправдать проведение общей мобилизации, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в РФ и оккупированном Крыму.

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Известно, что подобный сценарий использовался русскими во Второй чеченской войне.

"За первый год войны произошло 5 подрывов на железной дороге и 6 терактов. Крупнейшими терактами этого периода стала трагедия Норд-Оста, 2002 год и школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году. Есть много свидетельств, что теракты были организованы российскими спецслужбами, но виновные не были наказаны", – объяснили в Центре противодействия дезинформации.

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