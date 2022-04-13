В російських телеефірах змінилися тези щодо цілей "спецоперації" в Україні. Тепер там говорять про "терористичну загрозу з боку України".

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Пропагандисти ширять фейки про те, що "ключові бандерівці" знищені. Проте залишилися терористи, які планують влаштувати теракти на території Росії.

Щоб виправдати проведення загальної мобілізації, російські спецслужби готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії у РФ та окупованому Криму,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Відомо, що подібний сценарій був використаний росіянами у Другій чеченській війні.

"За перший рік війни сталося 5 підривів на залізниці та 6 терактів. Найбільшими терактами цього періоду стала трагедія Норд-Осту, 2002 рік і школи в Беслані в Північній Осетії у 2004 році. Є багато свідчень, що теракти були організовані російськими спецслужбами, але винні не були покарані", – пояснили у Центрі протидії дезінформації.

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