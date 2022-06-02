Россия мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 2 июня традиционно обратился к украинцам. Он напомнил, что через несколько недель ожидают ответ ЕС на вопрос о статусе кандидата для Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что каждый инструмент, особенно публичные дискуссии и призывы, необходимо задействовать по полной. Зеленский поблагодарил всех, кто уже высказался в поддержку нашего государства.

Заметьте Есть три серьезные новости, – Зеленский обратился к украинцам

В частности, в ответ на мои вопросы в обращениях к парламентам, форумам, людям на площадях, разным городам Европы, которые митинговали в поддержку Украины. Должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать иерейское движение Украины,

– подчеркнул президент.