Український лідер наголосив, що кожен інструмент, особливо публічні дискусії та заклики, необхідно задіювати на повну. Зеленський подякував усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави.

Зауважте Маємо три серйозні новини, – Зеленський звернувся до українців

Зокрема, у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів, форумів, людей на площах, різних містах Європи, які мітингували на підтримку України. Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати єройпеський рух України,

– наголосив президент.