Из зала суда на войну: Россия максимально упрощает набор преступников в армию

Россия не особо обращает внимание на то, кто воюет на ее стороне против Украины. Именно поэтому в государстве-агрессоре упрощают набор в армию со скамьи подсудимых.

Теперь россияне имеют выбор пойти в армию и воевать против Украины прямо в зале суда. Издание Defense Express пишет, что Кремль перешел на новый уровень.

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Преступники могут подписать контракт

"За" новые правки в законодательство России окончательно проголосовали 24 сентября. В ближайшее время они вступят в силу.

Российские СМИ пишут, что подсудимый прямо в суде может быть освобожден от уголовной ответственности, если подпишет контракт на прохождение военной службы. Также избежать ответственности удастся, если приговор суда еще не вступил в силу, например, в случае подачи апелляции.

Кроме этого, законодательство России позволяет прекращение расследования и преследования преступников, если они подпишут контракт с минобороны. Это значительно упрощает весь механизм вербовки в российскую армию, потому что превращение преступника в пушечное мясо проходит без этапирования в тюрьму.

В России активно обсуждают возвращение частичной мобилизации. Дело в том, что для поддержания необходимого объема пополнения в РФ активно увеличивают выплаты при подписании контракта, которая сейчас достигает в некоторых регионах РФ более 2 миллионов рублей, то есть более 21 тысячи долларов, а в Москве - около 2,5 миллиона рублей (почти 27 тысяч долларов). При этом с сентября всем, даже в дотационных регионах минимальная выплата составляет 400 тысяч рублей от местных бюджетов, а еще 400 тысяч выплачивается из федерального бюджета.