Оккупанты усиливают "мобилизацию" на Луганщине: кто не хочет служить – бьют

России не хватает человеческого ресурса, чтобы вести эффективные боевые действия и воплощать в жизнь мечты кровожадного диктатора Путина. В Луганской ОВА рассказали, как оккупанты мобилизуют украинцев на оккупированных территориях и заставляют их воевать против ВСУ.

Уже всем понятно, что "второй армии мира" скоро придет конец, ведь мобилизационный потенциал России исчерпан. Однако враг все еще пытается делать какие-то шаги, чтобы улучшить свое положение на поле боя, в частности, заставляет воевать мужчин из населенных пунктов Луганщины против украинской армии.

Читайте также Паника среди путинских генералов и удары по Москве: о чем западные СМИ писали на этой неделе

Где усиленно призывают мужчин

Как сообщают в ОВА, захватчики больше всего охотятся на пушечное мясо в Хрустальном, Сорокином, Миловом и Северодонецке. Кстати, в последнем из перечисленных городов оккупанты также предлагают покупать жителям угля и дрова хвои.

Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне ужесточили меры принудительной мобилизации. В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных,

– констатировали в ОВА.

Кроме того, отметили, что повестки в Миловом получают почти все. Российские захватчики не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных. К этой теме следует упомянуть, что в российском городе Каннскую повестку прислали 12-летнему парню.

В то же время следует отметить, что часто оккупанты просто бьют украинцев, которые отказываются мобилизовываться. В военкоматы их доставляют насильно, что является незаконным.

России нужно пушечное мясо

Можно было бы подумать, что Кремль бережет свои человеческие ресурсы и вместо российских военнообязанных отправляет в бой украинских – с оккупированных территорий. Однако глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заверил, что враждебному командованию безразлично даже на своих бойцов.

Им нужно пушечное мясо. Им все равно даже на своих – на русских. Они просто пачками отправляют людей на передовую. Есть редкие случаи, когда офицеры их бросают (мобилизованных – 24 Канал),

– сказал Гайдай.

Также он сравнил российских военных с вьетнамскими, которые начинают рыть "подземные норы" и сидят там без еды и воды. По сути, в случае с вьетнамцами такая тактика оказалась успешной, но россиянам это не поможет. Уже можно констатировать, что кремлевская мобилизация окончательно провалилась.