Россия модернизирует "Шахеды" и ракеты для обхода РЭБ: "Флэш" указал на особенность атак противника

Российские войска начали использовать на ударных беспилотниках "Шахед" модернизированные системы инерционной навигации для защиты от украинских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, противник готовится к установке новых многоэлементных CRPA-антенн и применяет аналогичные решения на крылатых ракетах "Бандероль" и "Дань-Т".

Об этом сообщил эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Как изменились российские атаки?

Значительная часть реактивных беспилотников, участвующих в атаках на Киев, осуществляет полет за счет традиционной спутниковой и инерционной навигации без онлайн-управления.

Для минимизации воздействия радиоэлектронного подавления противник несколько недель назад провел модернизацию инерционной навигационной системы ударных дронов.

Благодаря этому вражеские беспилотники способны продолжать движение по заданному маршруту в условиях активных помех.



Россияне модернизируют свои ударные дроны / Фото из телеграммы "Флэш"

Враг внедряет новые многоэлементные CRPA-антенны

Уже в течение текущего месяца ожидается появление на беспилотниках "Шахед" новых 20-элементных CRPA-антенн, которые заменят предыдущие 16-элементные версии. Это существенно повысит устойчивость аппаратов к помехам, создаваемым украинскими станциями РЭБ.

Улучшение помехозащищенности беспилотников будет носить долгосрочный характер. В частности, российское предприятие ВНИИР "Прогресс" в 2027 году планирует начать серийное производство антенн, которые будут содержать 24 элемента.

Навигационные решения применяются и на ракетах

Аналогичные подходы к выбору навигационных систем противник применяет не только в беспилотной авиации, но и для крылатых ракет.

Оккупанты систематически работают над усовершенствованием всех имеющихся средств поражения для повышения их эффективности.

Крылатые ракеты "Бандероль" и "Дань-Т", на которые враг делает существенную ставку, также лишены систем онлайн-управления. Они полагаются исключительно на сочетание спутниковой и обновленной инерционной навигации, поэтому именно средства радиоэлектронной борьбы остаются одним из ключевых инструментов противодействия этим воздушным целям.

Кстати, в последнее время российские войска стали чаще применять именно реактивные беспилотники, которые отличаются высокой точностью поражения целей. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, оккупанты нашли альтернативу спутниковой связи и начали использовать новые технологические решения.