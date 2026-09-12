Про це повідомив експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш"Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Як змінилися російські атаки?

Значна частина реактивних безпілотників, що атакують Київ, здійснює політ за рахунок традиційної супутникової та інерційної навігації без онлайн-керування.

Для мінімізації впливу радіоелектронного придушення противник кілька тижнів тому провів модернізацію інерційної навігаційної системи ударних дронів.

Завдяки цьому ворожі безпілотники здатні продовжувати рух заданим маршрутом в умовах активних завад.



Росіяни модернізують свої ударні дрони / Фото з телеграму "Флеша"

Ворог упроваджує нові багатоелементні CRPA-антени

Вже протягом поточного місяця очікується поява на безпілотниках "Шахед" нових 20-елементних CRPA-антен, які замінять попередні 16-елементні версії. Це суттєво підвищить стійкість апаратів до завад, що створюють українські станції РЕБ.

Поліпшення завадозахищеності безпілотників матиме тривалий характер. Зокрема, російське підприємство ВНИИР Прогрес у 2027 році планує розпочати серійне виробництво антен, які міститимуть 24 елементи.

Навігаційні рішення застосовують і на ракетах

Аналогічні підходи до вибору навігаційних систем противник застосовує не лише в безпілотній авіації, а й для крилатих ракет.

Окупанти системно працюють над удосконаленням усіх наявних засобів ураження для підвищення їхньої ефективності.

Крилаті ракети Бандероль і Дань-Т, на які ворог робить суттєву ставку, також позбавлені систем онлайн-керування. Вони покладаються виключно на поєднання супутникової та оновленої інерційної навігації, тому саме засоби радіоелектронної боротьби залишаються одним із ключових інструментів протидії цим повітряним цілям.

До речі, останнім часом російські війська почали частіше застосовувати саме реактивні безпілотники, які вирізняються високою точністю ураження цілей. Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, окупанти знайшли альтернативу супутниковому зв'язку та почали використовувати нові технологічні рішення.