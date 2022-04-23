Россия могла бы довести, что не все человеческое потеряла, дав эвакуацию из Мариуполя, – Подоляк

Руководство России могло бы улучшить отношение к себе, если бы разрешило эвакуацию мирного населения из Мариуполя. В этом убежден советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Об этом он рассказал во время телемарафона. В частности, Михаил Подоляк подчеркнул, что сами защитники Мариуполя сдаваться не собираются, а полк "Азов" будет защищать его до конца.

Читайте также Эвакуация из Луганщины: 23 апреля постараются забрать людей из 5 населенных пунктов

Оборона Мариуполя – вопрос принципа

Михаил Подоляк отметил, что украинские бойцы не собираются сдаваться. Для них это принципиальный вопрос. Это настоящий символ несокрушимости батальона "Азов". Именно поэтому в Мариуполе столь сложная ситуация, добавил он.

В то же время, зеленый коридор из Мариуполя положительно повлиял бы на репутацию России. Особенно, если учитывать все зверства, которые ее военные совершали на территории нашей страны.

Мне кажется, что после событий в Киевской области именно в Мариуполе РФ могла бы доказать, что все же не все человеческое они потеряли,

– добавил он.

Открытие гуманитарного коридора позволило бы эвакуировать мирное население, а также военных. В частности раненых.

Это было бы хорошо для их (России – 24 канал) репутации, которой уже практически нет,

– подчеркнул он.

Накануне стало известно, что в Мариуполе 23 апреля состоится эвакуация. По последним данным она начнется в 12:00. Об этом рассказала министр Ирина Верещук. Желающих уехать из города ожидают возле торгового центра "Порт-Сити".

К теме – Россия увеличивает обстрелы по гражданским, – представитель Донецкой ОВА: смотрите видео