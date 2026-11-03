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3 ноября, 23:23
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Россия могла нанести удар по ТЦ "Семья" в Одессе: там возник пожар

Андрей Шляхтин

Россия в очередной раз нанесла удар по Одессе около 23:00 3 ноября. Под удар мог попасть торговый центр "Семья". По данным мониторинговых ресурсов, на город летел реактивный "Шахед".

О движении беспилотника в сторону Одессы сообщили около 23:47. А уже в 22:57 появилась информация о пожаре в "Семье" – предположительно, в результате удара.

Что известно об ударе по Одессе?

Глава Одесской ОГА Сергей Лысак подтвердил удар по городу. По его словам, пострадала торговая инфраструктура. Информацию о последствиях уточняют.

В то же время в местных телеграм-каналах утверждают, что прилетело по "Семье". Также в сети публикуют кадры пожара, охватившего торговый центр.

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