Россия могла нанести удар по ТЦ "Семья" в Одессе: там возник пожар

Россия в очередной раз нанесла удар по Одессе около 23:00 3 ноября. Под удар мог попасть торговый центр "Семья". По данным мониторинговых ресурсов, на город летел реактивный "Шахед".

О движении беспилотника в сторону Одессы сообщили около 23:47. А уже в 22:57 появилась информация о пожаре в "Семье" – предположительно, в результате удара.

Что известно об ударе по Одессе?

Глава Одесской ОГА Сергей Лысак подтвердил удар по городу. По его словам, пострадала торговая инфраструктура. Информацию о последствиях уточняют.

В то же время в местных телеграм-каналах утверждают, что прилетело по "Семье". Также в сети публикуют кадры пожара, охватившего торговый центр.