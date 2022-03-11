Россия могла нелегально закупить Javelin у третьих стран: хотят передать квазиреспубликам

В России начали распространять новый фейк о якобы захвате украинского Javelin и техники украинских военных. Однако, если у оккупантов даже есть такое оснащение – его нелегально приобрели.

Следует заметить, что этот фейк распространяется сразу с "планами" на это оружие. Его хотят передавать боевикам квазиреспублик на оккупированных территориях Востока Украины.

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Никакой информации о захвате не было

Больше об этом рассказал в своем обращении 11 марта экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Он для подтверждения этой информации даже прикрепил к видео скриншот очередного фейка российской пропаганды.

Они сообщают, что это украинское оружие. Но есть очень большие сомнения и подозрения, что это вооружение могло быть приобретено на рынке третьих стран.

– отметил Лещенко.

Это нелегально закупленное оружие хотят легализовать в руках боевиков через механизм якобы "захвата". Следует заметить, что пока не было никакой информации о потере какого-то оружия украинской армии.

В то же время было немало случаев, когда украинцы завоевали трофеи оккупантов. Следовательно, пропагандистам Кремля просто необходимо "перебивать" настоящие информационные поводы своей ложью.

Новость о якобы "захваченном" оружии / Скриншот

Брифинг Сергея Лещенко 11 марта: смотрите видео