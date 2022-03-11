Слід зауважити, що цей фейк поширюють одразу з "планами" на цю зброю. Її хочуть передавати бойовикам квазіреспублік на окупованих територій Сходу України.

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Жодної інформації про захоплення не було

Більше про це розповів у своєму зверненні 11 березня екснардеп і журналіст Сергій Лещенко. Він для підтвердження цієї інформації навіть прикріпив до відео скриншот чергового фейку російської пропаганди.

Вони повідомляють, що це українська зброя. Але є дуже великі сумніви та підозра, що це озброєння могло бути придбане на ринку третіх країн,

– зазначив Лещенко.

Цю нелегально-закуплену зброю хочуть легалізувати в руках бойовиків через механізм нібито "захоплення". Слід зауважити, що наразі не було жодної інформації про втрату якоїсь зброї української армії.

Натомість підтверджено чимало випадків, коли українці завоювали трофеї окупантів – від гвинтівок до бронетехніки. Відтак, пропагандистам Кремля просто необхідно "перебивати" справжні інформаційні приводи своєю брехнею.

Новина про нібито "захоплену" зброю / Скриншот

Брифінг Сергія Лещенка 11 березня: дивіться відео