Россия могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ, – США в ОБСЕ

Недавно бойцы полка "Азов", которые героически защищают Мариуполь, заявили, что российские оккупанты применили ядовитое вещество неизвестного происхождения, сброшенное с БПЛА. В США считают, что это мог быть слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель США Майкл Карпентер. Он считает, что этот случай следует срочно расследовать, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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Россия могла использовать слезоточивый газ во время штурма Мариуполя

Карпентер отметил, что в настоящее время США изучают сообщения о том, что российские оккупанты применили химические вещества во время атаки на Мариуполь.

Есть проверенная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских бойцов и гражданских в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя,

– отметил постпред.

Он добавил, что такой сценарий беспокоит США уже продолжительное время. Кроме того, американская сторона неоднократно предупреждала о нем мир.

"Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности за то, что вполне может являться очередным военным преступлением в Украине", – отметил Карпентер.

Информацию о возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности России собирала экспертная миссия в рамках Московского механизма ОБСЕ. Глава миссии США подчеркнул, что важно, чтобы ее передали соответствующим механизмам привлечения к ответственности, а также национальным, региональным и международным судам или трибуналам, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем.

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