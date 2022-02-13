Россия может атаковать Украину "в любой день", или подействует дипломатия, – советник Байдена

В Вашингтоне считают, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой день". Однако там все еще надеются, что дипломатия подействует.

Соответствующее заявление о возможной атаке России на Украину сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что государство-агрессор имеет два пути.

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Кремль может начать войну "в любой день"

Салливан предположил, что Москва может начать полномасштабную войну против Украины еще до завершения зимней Олимпиады, то есть до 20 февраля.

Масштабная военная агрессия России в отношении Украины может начаться в любой день,

– отметил советник Байдена.

Он добавил, что то, как россияне наращивали военную мощь, как они маневрировали, позволяет предположить, что "скоро будут массовые военные действия".

Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы работать в дипломатическом направлении, чтобы предотвратить это. Однако в Вашингтоне уверяют и в готовности вместе с союзниками дать решительный ответ на российскую агрессию.

Байден снова поговорил с Путиным: что известно

Джо Байден 12 февраля вновь пообщался с Владимиром Путиным. Разговор президентов состоялся на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Во время общения, которое длилось примерно час, американский лидер в очередной раз пригрозил российскому быстрыми и серьезными санкциями в ответ на агрессию против Украины.

Глава Белого дома подчеркнул, что вторжение приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит авторитет России. Он добавил, что США стремятся решить ситуацию дипломатическим путем, однако они готовы реагировать на любые сценарии.

В Кремле заверили, что планируют проанализировать предложения Байдена. Во время разговора Путин говорил о "беспокойстве Москвы" и уже традиционно о "гарантиях безопасности".

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Вооруженные силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!