Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях. Предыдущий раз главы государств беседовали 27 января.
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Тема разговора – ситуация безопасности
Президент Владимир Зеленский обсудит безопасную ситуацию и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом,
– рассказал Никифоров.
Отметим, что накануне – 12 февраля глава Белого дома Джо Байден провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Общались Путин и Байден около часа.
Байден снова напоминал Путину о возможных санкциях
В Кремле уверяют, что разговор был "очень сбалансированный". Путин в очередной раз настаивал на так называемых "гарантиях безопасности". Глава Белого дома напомнил об опыте холодной войны и решениях, которые тогда принимали США и СССР.
Также Байден напомнил Путину о возможных санкциях, которые введут против Москвы в случае вторжения на украинскую территорию.
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