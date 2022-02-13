Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях. Предыдущий раз главы государств беседовали 27 января.

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Тема разговора – ситуация безопасности

Президент Владимир Зеленский обсудит безопасную ситуацию и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом,

– рассказал Никифоров.

Отметим, что накануне – 12 февраля глава Белого дома Джо Байден провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Общались Путин и Байден около часа.

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В Кремле уверяют, что разговор был "очень сбалансированный". Путин в очередной раз настаивал на так называемых "гарантиях безопасности". Глава Белого дома напомнил об опыте холодной войны и решениях, которые тогда принимали США и СССР.

Также Байден напомнил Путину о возможных санкциях, которые введут против Москвы в случае вторжения на украинскую территорию.

Обратите внимание! 12 февраля общались также президент Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон. До этого Макрон говорил с Владимиром Путиным.

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