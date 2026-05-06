Соблазн высок, – политолог предположил, что может подтолкнуть Путина начать новую войну

Путин видит "окно возможностей" для гибридной агрессии против НАТО в ближайшие 2 года, а особенно на фоне того, что США выводят войска из Европы. Россия может попытаться организовать точечные провокации, чтобы продемонстрировать слабость Альянса.

Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что это огромный соблазн для Кремля, поскольку распад НАТО перекрыл бы все его геополитические катастрофы в Украине.

Действительно ли Путин готовит провокации против стран НАТО?

Путин считает НАТО главным врагом, который якобы незаконно посягнул на его территории, и требует возвращения Альянса к границам 2007 года. Поэтому Россия может попытаться организовать провокации "зеленых человечков", псевдопротесты и обстрелы стран-членов организации.

Если в 2022 году мы оценивали НАТО как сильный оборонный альянс, то сейчас внутри объединения есть много проблем, и мы можем переоценивать его способности. Главный вопрос заключается не в военном потенциале, а в политических решениях,

– сказал Олещук.

Поэтому риски для России уменьшились, и ей не нужно захватывать НАТО или начинать большую войну, достаточно продемонстрировать слабость партнеров. Например, если страны-члены симметрично не отреагируют на атаку одной из стран Балтии, это и будет слабостью, которой Путин вполне удовлетворится.

В то же время опыт предыдущих лет показывает, что НАТО не готово решительно действовать: страны альянса даже не сбивали российские дроны, которые залетали на их территорию из Украины.

"Но не надо забывать, что Путин – не великий лидер, а трус, сидящий в бункере и боящийся военного переворота в своем окружении. Его единственная ставка на провокации против НАТО, потому что за 4 года войны в Украине россиян приучили к мысли, что Альянс не представляет угрозы. К сожалению, я не могу сказать, это иллюзия, или нет, потому что дроны действительно залетают на их территории уже давно", – пояснил Олещук.

Обратите внимание! Президент Финляндии Александр Стубб считает, что может наступить момент, когда Европе придется возобновить диалог с Россией для защиты собственных интересов. Он отметил, что сейчас между Европой и США существуют разногласия в подходах к российско-украинской войне. По его мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будет ли отвечать американская политика интересам Европы.

