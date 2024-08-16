Россия может готовить ядерную провокацию: СМИ врага пишут об атаках на Курскую и Запорожскую АЭС

Ряд российских СМИ написали, мол, Украина планирует ударить по атомным электростанциям. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил: это свидетельствует о том, что оккупанты могут готовить ядерную провокацию.

На днях оккупанты уже устроили пожар на градирне ЗАЭС. А в СБУ предупреждали о возможных провокациях на Курщине со стороны россиян – чтобы обвинить потом украинцев.

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Оккупанты могут готовить провокацию на ЗАЭС и не только

Россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт,

– написал Андрей Коваленко.

Чтобы их ложь имела более убедительный вид, россияне приводят многочисленные "подробности". Якобы для удара Украина подготовила какие-то специальные боеголовки и "уже завезла их". Местом хранения чудо-оружия почему-то назвали Желтые Воды Днепропетровской области.

Атака якобы должна быть направлена на Запорожскую и Курскую АЭС, которые расположены в Энергодаре и Курчатове соответственно. Вражеские ресурсы пишут об "ударе по местам хранения отработанного топлива АЭС", а боеголовки будут содержать радиоактивное вещество.

Конечно, операцию курируют "западные спецслужбы, преимущественно Великобритания", а в Сумах и Запорожье "много иностранных журналистов".

Источником россияне указывают так называемое "Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области". Этот канал специализируется на продуцировании мифов о вымышленных преступлениях украинских военных. В заметке пропагандистов сказано, якобы информацию о подготовке к атаке по двум АЭС сообщили украинские военнопленные.

Враг пытается не только очернить Украину в глазах западного мира, но и запугать собственное население и заставить его поддерживать жестокие действия против украинцев. Все эти "детали", которые приводят росСМИ, должны придать лжи правдоподобности. Все это было бы смешно, если бы россияне не пытались играть с огнем, жонглируя судьбами собственного населения (на которое им в принципе плевать), судьбами украинцев на оккупированных территориях и, без преувеличения, судьбой всего мира. Чернобыльская авария должна была убедить всех, что ядерная безопасность крайне важна, от нее зависит, останется ли человечество жить на Земле. Но россияне рыли окопы в Чернобыле и захватили ЗАЭС в Энергодаре.