Россия может готовить провокации в приграничных с Украиной районах

Ситуация на южном направлении остается под контролем Вооруженных Сил Украины. Благодаря затоплению флагманского корабля Черноморского флота России угроза наступления с моря существенно снизилась.

Однако враг до сих пор заинтересован в установлении контроля над приграничными территориями. Генштаб ВСУ предупреждает об опасности высадки морских и воздушных десантов.

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ВСУ контролируют приграничные территории

Как сообщает Генштаб, сейчас на приграничных территориях продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны.

В том числе средствами материально-технической помощи стран-партнеров,

– добавляют в ведомстве.

Значительные усилия защитники направляют на оборону Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление. Кроме того, ВСУ регулярно уничтожают врага в пригороде Херсона и не дают оккупантам продвинуться в направлении Запорожья.

Кстати, в Николаевской области некоторые подразделения оккупантов потеряли более 70% личного состава. Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры российских оккупантов.

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