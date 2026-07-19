Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в беседе с 24 Каналом отметил, насколько реальна ситуация, при которой Россия нападет на страны НАТО, в частности на Польшу. Он предположил, при каких условиях это может стать реальностью.

Решится ли Россия на агрессию против стран НАТО?

Огрызко напомнил, что уже давно распространяется нарратив о том, что Польша будет частично оккупирована, туда войдут какие-то войска.

Это полный бред. И в этой спецоперации нет логики. Это может произойти только в том случае, если Польша не будет сопротивляться, поднимет руки вверх и скажет: "Заходите". Тогда оккупанты войдут. Но ведь понятно, что НАТО и существует для того, чтобы реагировать соответствующим образом,

– подчеркнул он.

Если произойдет провокация против страны НАТО, это, по мнению экс-главы МИД Украины, так или иначе заставит организацию хотя бы как-то действовать, а не говорить, что, мол, мы еще изучим, является ли это угрозой или нет. И эти действия будут очень серьезными для России.

Поэтому, исходя из здравого смысла, я не вижу смысла в провокации не Польши, Эстонии, Литвы или Латвии по отдельности, а НАТО как организации, к которой эти страны принадлежат. В момент такой провокации, как можно предсказать, задействуют 4-ю статью, а через пару часов, возможно, и 5-ю статью, когда будут требовать реальной помощи в отражении этой атаки. Будут жертвы и будет возмущение со стороны общественности: почему нас не защищают,

– пояснил Владимир Огрызко.

Западные партнеры, как отметил он, уже имеют опыт того, что происходило в 2014 году в Крыму. Если они хотят повторения такого сценария, то будут сидеть и молчать. А если захотят действовать, то им придется действовать по-взрослому.

Кроме того, по его мнению, возникает вопрос, что от этого выиграет Владимир Путин. Ведь если сейчас за обстрелы Киева вводятся дополнительные ограничения против россиян, то можно только представить, какими будут санкции, если будут совершены провокации против страны НАТО.

Огрызко прокомментировал возможность агрессии России против стран НАТО: смотрите видео

В то же время, как считает экс-глава МИД, нет сомнений, что Путин живет в своей болезненной реальности, которую он хочет навязать реальному миру. Но в любом случае рядом с ним есть люди, которые понимают последствия этих провокаций, и они будут его сдерживать. Кроме того, по словам Огрызко, эти угрозы могут в определенной степени встряхнуть сонные европейские общества, которые упорно не хотят видеть угроз и того, что враг на самом деле рядом.