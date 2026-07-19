Угроза уже рядом: что Россия может готовить для Литвы и Польши и как это отразится на Кремле

В странах НАТО усиливается обеспокоенность в связи с российской угрозой. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что Россия может использовать украинские дроны для атаки, в частности, на одну из стран НАТО, с целью эскалации ситуации. Его слова подтверждает президент Литвы Гитанас Науседа, ссылаясь на данные разведки. Однако Альянс готовится к ответным мерам в случае такой провокации.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в беседе с 24 Каналом отметил, насколько реальна ситуация, при которой Россия нападет на страны НАТО, в частности на Польшу. Он предположил, при каких условиях это может стать реальностью.

Решится ли Россия на агрессию против стран НАТО?

Огрызко напомнил, что уже давно распространяется нарратив о том, что Польша будет частично оккупирована и на ее территорию войдут какие-то войска.

Это полный бред. И в этой спецоперации нет логики. Это может произойти только в том случае, если Польша не будет сопротивляться, поднимет руки вверх и скажет: "Заходите". Тогда оккупанты войдут. Но ведь понятно, что НАТО и существует для того, чтобы реагировать соответствующим образом,

– подчеркнул он.

Если произойдет провокация против страны НАТО, это, по мнению экс-главы МИД Украины, так или иначе заставит организацию хотя бы как-то действовать, а не говорить, что, мол, мы еще изучим, является ли это угрозой или нет. И эти действия будут очень серьезными для России.

Поэтому, исходя из здравого смысла, я не вижу смысла в провокации не по отдельности Польши, Эстонии, Литвы или Латвии, а именно НАТО как организации, к которой эти страны принадлежат. В момент такой провокации, как можно предсказать, задействуют 4-ю статью НАТО, а через пару часов, возможно, и 5-ю статью, когда будут требовать реальной помощи в отражении этой атаки,

– пояснил Владимир Огрызко.

Западные партнеры, как отметил он, уже имеют опыт того, что происходило в 2014 году в Крыму. Если они хотят повторения такого сценария, то будут сидеть и молчать. А если захотят действовать, то им придется действовать по-взрослому.

Кроме того, по его мнению, возникает вопрос, что от этого выиграет Владимир Путин. Ведь если сейчас за обстрелы Киева вводятся дополнительные ограничения против россиян, то можно только представить, какими будут санкции, если будут совершены провокации против страны НАТО.

Огрызко прокомментировал возможность агрессии России против стран НАТО: смотрите видео

В то же время, как считает экс-глава МИД, нет сомнений, что Путин живет в своей болезненной реальности, которую он хочет навязать реальному миру. Но в любом случае рядом с ним есть люди, которые понимают последствия этих провокаций, и они будут его сдерживать. Кроме того, по словам Огрызко, эти угрозы могут в определенной степени встряхнуть сонные европейские общества, которые упорно не хотят видеть угроз и того, что враг на самом деле рядом.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Россия с помощью украинских беспилотников может атаковать одну из стран НАТО и даже российскую территорию, чтобы затем ответить на эту атаку.

Он напомнил, что ранее Путин говорил о возможной агрессии стран Альянса против России и что тогда она даст ответ на это. Именно поэтому, по мнению Сикорского, Кремль может подготовить провокацию, ведь Путин "находится в отчаянии и проигрывает".

В то же время глава польского МИД обратился к лидеру Кремля, заявив, что о его планах известно. Сикорский призвал Путина "не делать этого".