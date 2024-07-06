В России угрожают изменить ядерную доктрину из-за войны в Украине

В России сделали заявление относительно своей ядерной доктрины. Так, страна-агрессор может изменить ее из-за войны в Украине.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, информирует 24 Канал.

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Россия может изменить свою ядерную доктрину из-за войны в Украине

Российское издание процитировало заместителя министра иностранных дел России. По его словам, ситуация вокруг "ЕсВеО" показала, что "ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере" и нужны "какие-то концептуальные дополнения и корректировки".

Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет определенная конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников,

– заявил Рябков.