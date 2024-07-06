Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заступника глави МЗС Росії Сергєя Рябкова, інформує 24 Канал.
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Росія може змінити свою ядерну доктрину через війну в Україні
Російське видання процитувало заступника міністра закордонних справ Росії. За його словами, ситуація навколо "ЕсВеО" показала, що "ядерне стримування у його колишньому класичному розумінні працює не повною мірою" і потрібні "якісь концептуальні доповнення та коригування".
Я цілком припускаю, що через якийсь час відбудеться певна конкретизація того, які можуть бути підходи з нашого боку до цих вкрай важливих і дуже відповідальних сюжетів у ситуаціях подальшої ескалації з боку наших супротивників,
– заявив Рябков.