Россия может мобилизовать по системе БАРС до 200 тысяч человек, – военный эксперт

В России с 1 апреля начинается волна мобилизации по системе БАРС. По боевой армейской системе могут мобилизовать до 200 тысяч военных.

То есть в это время начинается призывная кампания, и уже через неделю-две в Украине "может быть очень горячо". Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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То есть, россияне надеются, что получат сейчас оперативный резерв первой очереди по этой системе. Качество этих войск будет очень низким, но техники будет много.

По системе БАРС они могут отмобилизовать до 200 тысяч (военных – 24 канала). Если эта "тема" сработает и люди придут в военкомат,

– объяснил Жданов.

Поэтому, как он добавил, можно ожидать, что уже через 10 дней российские войска могут получить серьезное усиление.

"Да, техника будет не новая, еще с 1970-х годов выпуска – она снимется с долговременного хранения", – пояснил Жданов.

Система БАРС – это резервная армия. То есть люди, воюющие по контракту в запасе и получающие за это деньги.

Однако, как отметил военный эксперт, если мы разгромим эту так называемую "вторую волну", тогда у нас есть шанс на победу в этой войне. К этому нужно тщательно готовиться. В этом случае "время играет нам на руку", добавил он.

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