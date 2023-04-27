Россия может начать новый тип атак: кто под угрозой

Если в Кремле будет принято соответствующее решение, то после 18 мая россияне вполне могут начать гибридные атаки на суда с нашим продовольствием в зерновом коридоре.

Новая угроза от врага

В марте 2023 года британское аналитическое учреждение RUSI предполагало, что россияне могут начать разбрасывать на судоходных маршрутах морские мины из субмарин Черноморского флота из подводного положения. Одна "Варшавянка" может взять на борт вместо четырех ракет "Калибр" до 24 морских мин.

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В феврале 2023 года был по меньшей мере один эпизод, когда россияне сами применяли "катера-камикадзе" неизвестного происхождения. Это тогда признал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в одном из разговоров с Марком Милли. Возможно, с отсылкой к этому эпизоду США уже в апреле этого года в рамках очередного пакета военной помощи дали "оборудование для защиты портов и гаваней".

Кто знает, возможно те катера-камикадзе россиянам дали "товарищи" из Тегерана, которые подобные "изделия" поставляли хуситам в Йемене, и они еще пойдут в ход.

И также для иллюстрации – первый известный случай применения Shahed-136 приходится вообще на 2019 год, когда иранцы так ударили по одному из израильских танкеров.

Если в Кремле примут соответствующее решение, то они могут пойти на подобные гибридные атаки, в первую очередь, именно по мотивам боевой эффективности, уже потом – по мотиву сокрытия ответственности.

Из темноты первых дней полномасштабной войны стоит восстановить такой факт – россияне своими противокорабельными ракетами ударили по нескольким гражданским судам в Черном море. Однако ни одно из них утопить не смогли.

Это показало, что российские противокорабельные ракеты пригодны для террористических обстрелов приморских городов, но малопригодны для применения по прямому назначению – поражать крупные надводные корабли и суда противника.

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Другой вид шантажа России

Мы на самом деле еще не совсем сами понимаем, как Россия использует аграрные вопросы в военных целях против Украины. Например, одно из бразильских СМИ прямо признавало, что власти самой Бразилии отказывались передать для ВСУ хотя бы через третьи руки такие расходники, как боеприпасы к зенитным танкам Gepard или Leopard 1 не из "большой любви" к Москве, а потому, что именно на Россию приходится 22% импорта всех удобрений для местных фермеров.

Или же – читал аналитику одного из западных учреждений, из которой следует, что Пакистан, по меньшей мере, сдержан в вопросе поставок снарядов советских калибров для ВСУ именно из-за своей зависимости от зерна из России.

Возможно, мы еще не совсем понимаем, что действительно означает жест Турции с вводом в Черное море корабля TGG Anadolu с беспилотниками на борту. Формально – универсальный десантный корабль, а фактически – легкий авианосец. Потому последний раз подобным занимался еще СССР, когда так выводил в походы построенные в Николаеве авианосные тяжелые крейсеры.

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Выход есть

Даже в такой ситуации есть свой выход. К примеру, в нескольких случаях Воздушные силы ставили акцент на том, что F-16 нужны нам как носители противокорабельных ракет Harpoon в авиационной версии, чтобы охранять зерновой коридор или наконец достать российские корабли из "Калибра". Может быть, такой акцент тоже стоило бы взять на вооружение людям, которые в рамках публичной дипломатии просят оружие для Украины.

Или же – тот же RUSI указывал, что для "профилактики" набегов российских подлодок следует просить в первую очередь автономные мины Hammerhead с легкими торпедами Mark 46. Они предназначены для борьбы именно с вражескими субмаринами. Ведь обучение экипажа на британский противолодочный вертолет Merlin будет длиться не менее 11 месяцев.

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Наконец, пока не было данных, что США окончательно отказались от обещания поставить нам патрульные катера Mark VI. Если уж говорить о разблокировании Николаева для зернового коридора, то стоит говорить и о плавсредствах, необходимых для защиты Бузско-Днепровско-Лиманского канала от россиян.

Хотя при этом следует понимать, что окончательно открыть Николаев и Херсон для экспорта зерна удастся только после того, как ВСУ смогут освободить всю Херсонщину. Ведь на оккупированном левобережье стоят береговые противокорабельные комплексы россиян, которые перекрывают соответствующую часть акватории.

Необходимость контроля суши для эффективного контроля морских коммуникаций – это и так был известный парадокс, оформленный как "стратегия Вегенера". Однако в полной мере его раскрыла лишь полномасштабная война России против Украины, более чем через 100 лет после концептуального оформления.