Есть признаки, что россияне могут начать вторую волну наступления на Харьковщину, – Коваленко

Наступление, которое 10 мая Россия начала на Харьковщину, с треском провалилось. Однако российские оккупанты могут снова готовиться к новому прорыву, на это указывают несколько признаков.

В частности, то, что враг провел перегруппировку в Белгородской области, и передислоцировал туда некоторые подразделения для усиления. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Это все указывает на то, что они могут начать вторую волну наступления на Харьковщину, чтобы добиться успеха в районе Волчанска или в направлении Липцов", – предположил Коваленко.

Оккупанты, вероятнее всего, попытаются больше давить на Липцы. Поскольку на этот раз даже не смогли дойти до населенного пункта и зацепиться за его окрестности. Для так называемой вражеской "Харьковской операции" – это полное фиаско и позор. Хотя Волчанск также остается приоритетом, который в случае захвата позволит занять всю северную и частично центральную часть города.

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В свою очередь, по словам военного обозревателя, Генштаб ВСУ фиксирует и контролирует перемещение российских сил и средств на территории Белгородщины. Благодаря возможности нанесения ударов западным оружием по России некоторые их передвижения нивелируются атаками на опережение. Также готовится соответствующее количество техники и личного состава, чтобы можно было использовать и резервы, и передовые.

Ничего неожиданного не произошло, как и наступление 10 мая, о нем все говорили. Проблематика в том, что россияне имели возможность пройти "серую зону". Тогда мы еще не имели разрешения уничтожать их западным оружием на территории России. Поэтому приходилось на соответствующих расстояниях видеть, как они формируют свои подразделения и готовятся к наступлению,

– отметил Александр Коваленко.

По сообщению Генштаба, по состоянию на утро 25 июня на Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.