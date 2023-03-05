Россия может готовиться к точечным ударам по Украине, – в ВСУ предупредили об угрозах

Россия готовится к возможным ракетным атакам. Враг может нанести точечные удары по Украине.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что задумал враг

По ее словам, количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, в том числе и присутствие подводных, говорит о подготовке врага к ракетной атаке.

Какая она будет – это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого ожидают. Это огромные издержки и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району,

– сказала Гуменюк.

Гуменюк рассказала, что враг пытается запутать украинскую противовоздушную оборону. В случае точечных атак россияне поднимают в воздух авиацию, а также держат наготове ракетоносители в море.

Она предупредила украинцев о возможных ракетных пусках и призвала не пренебрегать сигналами тревоги.

Сколько ракетоносителей находится в Черном море

Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала рассказала, что на утро 5 марта корабельная группировка в Черном море состоит из 16 единиц. Среди них 4 десантных корабля, 4 ракетоносителя, 2 из которых – подводные. Спикер предупредил, что общий залп "Калибров" может достигать 24 единиц.

Один корабль находится в Азовском море, это больше для разоблачения надводной обстановки, уточнила спикер.

"Враг готов наносить ракетные удары. Скорее всего, это не будет массированная ракетная атака, поскольку для них она не является эффективной. Хотя они могут выдержать такую длительную паузу, дождаться успокоения абсолютного, а затем использовать ту тактику, которая и не была успешной, но все же их радовала", – сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты держатся на расстоянии более 100 морских миль от контролируемого Украиной берега. По словам спикера, враг осознает, что ВСУ имеют дальнобойное оружие.