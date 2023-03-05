Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також У Повітряних силах підрахували, скільки авіаударів окупанти щодня завдають по Україні

Що задумав ворог

За її словами, кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, зокрема і присутність підводних, говорить про підготовку ворога до ракетної атаки.

Якою вона буде – це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки – це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району,

– сказала Гуменюк.

Гуменюк розповіла, що ворог намагається заплутати українську протиповітряну оборону. У разі точкових атак росіяни підіймають у повітря авіацію, а також тримають напоготові ракетоносії у морі.

Вона попередила українців про можливі ракетні пуски та закликала не нехтувати сигналами тривоги.

Скільки ракетоносіїв перебуває у Чорному морі

Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу розповіла, що станом на ранок 5 березня корабельне угруповання у Чорному морі складається з 16 одиниць. Серед них 4 десантних кораблі, 4 ракетоносії, 2 з яких – підводні. Речниця попередила, що загальний залп "Калібрів" може сягати 24 одиниць.

Один корабель перебуває в Азовському морі, це більше для викриття надводної обстановки, уточнила речниця.

"Ворог готовий наносити ракетні удари. Скорі за все, це не буде масована ракетна атака, оскільки для них вона не є ефективною. Хоча вони можуть витримати таку подовжену паузу, дочекатися заспокоєння абсолютного, а потім використати ту тактику, яка і не була успішною, але все ж таки їх тішила", – сказала Гуменюк.

Речниця додала, що окупанти тримаються на відстані понад 100 морських миль від контрольованого Україною берегу. За словами речниці, ворог усвідомлює, що ЗСУ мають далекобійну зброю.