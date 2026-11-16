Угроза для НАТО стала реальной: Путин загнан в угол и может решиться на опасный шаг

Россия все меньше скрывает, что готова перенести войну за пределы Украины. Диверсии в Европе, угрозы странам НАТО и попытки вмешиваться в дела соседних государств свидетельствуют о том, что Кремль ищет новые способы давления на Запад. В то же время украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам ослабляют позиции Владимира Путина.

Adv

Политтехнолог Тарас Загородний объяснил в интервью 24 Каналу, почему Россия может прибегнуть к массированным атакам на европейскую инфраструктуру, способно ли НАТО дать решительный ответ и как Украина влияет на планы Кремля. Также он оценил, почему Москва на самом деле добивается того, что она продвигает – идеи перемирия и переговоров.

популярные видео

Безысходность Кремля и угроза для Европы

Попытка диверсии на оборонном заводе в Эстонии – это лишь начало. Общеевропейское терпимое отношение к России и страх перед эскалацией побуждают Москву переходить к следующим этапам агрессии. Россияне уже располагают полной информацией о расположении основных оборонных мощностей европейских государств, их логистике, а также достаточными средствами и ресурсами для проведения диверсионных операций.

Реклама

Следующим шагом может стать прямая, массированная атака на страны НАТО – Эстонию, Латвию или Польшу. У Владимира Путина просто не остается другого выхода. Чтобы подкрепить требования, которые он выдвигает через посредников, ему нужен инструмент жесткого шантажа.

К слову, 23 октябряГУР предупредилосообщил о подготовке Россией новых диверсий в странах Центральной и Восточной Европы. По данным разведки, Кремль рассматривает даже операции "под чужим флагом", чтобы обвинить в них Украину и ослабить поддержку Киева со стороны европейских партнеров. Среди потенциальных целей – объекты критической инфраструктуры, приграничные территории, Калининградский анклав и Сувалкский коридор.

Сценарий может выглядеть так: Россия запускает тысячу дронов по европейской инфраструктуре с угрозой запустить еще тысячу, если Запад не пойдет на ее условия, считает политтехнолог.

Особенно остро эта необходимость встает после успешных ударов Украины по Крымскому мосту и российским нефтеперерабатывающим заводам. Позиции российского диктатора стремительно ослабевают в глазах как американцев, так и китайцев. Поэтому атаки в той или иной форме остаются единственной доступной тактикой для Кремля.

Реклама

Полное интервью с Загородним: смотреть видео

Реакция НАТО и позиция Украины

Несмотря на очевидную угрозу диверсионной и прямой ударной деятельности со стороны России, европейские страны не спешат задействовать механизмы защиты, в частности четвертую статью Устава НАТО. Все боятся эскалации и оглядываются друг на друга.

Напомним, что российские спецслужбы пытались организовать диверсию на оборонном предприятии в Румынии. По данным румынской разведки, сеть готовила поджог завода Carfil в городе Брашов, который производит вооружение. Попытка диверсии произошла 14 сентября, а трое подозреваемых впоследствии были задержаны в Германии и Польше. По версии следствия, в группу входили гражданин Украины и двое белорусов, которых могли использовать российские кураторы.

На этом фоне только Украина демонстрирует серьезность намерений. Без каких-либо консультаций по статьям НАТО украинские силы нанесли удар по российскому ракетному кораблю в Балтийском море. Этот шаг вызвал значительное одобрение со стороны представителей эстонского Генштаба, которые с удовольствием наблюдали за тем, как поврежденный российский корабль потерял ход и нуждался в буксировке.

Реклама

Инициативы отдельных стран, такие как " намерение Эстонии закрыть границы с Россией " и усиление контроля, являются правильными, но недостаточными. Вопрос изоляции российских анклавов, в частности Калининграда, остается открытым. Пока Европа колеблется, единственным надежным щитом остается украинская армия.

Системное уничтожение российской экономики

Параллельно с военным давлением Украина продолжает методично уничтожать экономический потенциал России. Нанесено ударов по более чем 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Выгоревшие резервуары в Усть-Луге и пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области – лишь часть более широкой стратегии.

Главная цель этих атак – не просто проценты поврежденной инфраструктуры, а полная остановка российской экономики. Если темпы уничтожения НПЗ сохранятся, уже в ближайшее время в России возникнет острый дефицит дизельного топлива, в частности зимнего.

Кстати, в ночь на 11 ноября украинские беспилотники нане атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. По данным Генштаба, в результате удара сгорели как минимум пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом около 150 тысяч кубометров. Также были повреждены установка гидрокрекинга, насосная станция и причал, через который Россия отгружает нефтепродукты на танкеры.

Реклама

Это приведет к остановке целых отраслей экономики и максимальному ограничению транспортного сообщения, что напрямую повлияет на логистику оккупационных войск.

Ремонт поврежденных установок затрудняется западными санкциями. Большая часть оборудования на российских НПЗ произведена в США или Европе. Китай не способен полностью заменить эти технологии, а то, что он может предоставить, будет продавать по завышенным ценам, максимально выкручивая руки Москве. Восстановление заводов может длиться месяцами, и в течение этого времени восполнить нехватку топлива будет невозможно.

Иллюзия переговоров и "мирные" инициативы

На фоне этих событий любые разговоры о мирных переговорах или замораживании конфликта выглядят как ширма. Идеи федерализации Молдовы (так называемый "план Козака"), которые Россия пытается реанимировать, свидетельствуют о неизменности имперских аппетитов Кремля. Цель таких предложений – раздробление государств и установление прямого контроля Москвы.

Реклама

Так же скептически следует оценивать инициативы по локальным перемириям, что продвигаются через окружение Дональда Трампа. Предложения о прекращении огня на отдельных участках фронта – это попытка России выиграть время для захвата новых территорий, например, Константиновки, и создания плацдармов для дальнейшего наступления. Украина не пойдет на такие уступки, продолжая методично выбивать врага и разрушать его экономическую базу.