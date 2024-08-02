Россия продолжит нападать, пока будет существовать в нынешних границах, – историк Албани

Казахстанский историк и публицист Бахтияр Албани призывает серьезно отнестись к заявлениям российских пропагандистов о возможной военной интервенции на север Казахстана, которую они называют "исконно русскими землями".

Албани, который является племянником первого секретаря ЦК Компартии Казахстанской ССР Динмухамеда Кунаева (в 1980-е попал в опалу Кремля и был отправлен под домашний арест), заявил в подкасте Dope Soz, что Россия не остановится в своих завоеваниях, пока продолжает существовать в нынешних границах.

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От чего предостерег историк относительно нападения России на Казахстан

Мы должны это всегда иметь в виду и всегда помнить исторические традиции самого российского государства, независимо от его строя. Российская империя она всегда развивалась экстенсивно, только за счет захваченных территорий. Качественного роста не было никогда,

– сказал Албани, отвечая на вопрос о возможном нападении со стороны России.

Казахский историк предостерег от возможного нападения России на Казахстан: смотрите видео

Албани напомнил, что российская пропаганда в отношении Казахстана делает то же, что делала перед нападением на Украину – заявляла об "угнетении жителей Крыма" и то, что "заставляют изучать украинский язык".

"То, что было с украинским языком – тоже говорят о казахском языке, что вот, заставляют, принуждают", – пояснил Албани.

По его словам, и до СССР, и во время, и после, Россия постоянно вторгалась и захватывала новые территории. В советский период на себе это испытали Чехия, Финляндия, Венгрия, а сразу после развала СССР Кремль "оттяпал" от Молдовы Приднестровье. Албани отметил, что тогда "Путина не было ни одного".

Эта тенденция продолжалась и будет продолжаться. После Карабаха проходит время и происходит Грузия, Аджария и Южная Осетия. Еще какое-то время проходит и хлоп – Крым. Ну, процесс же идет, нельзя же слепыми быть. Мы же видим, что опять идет то же самое. И этот замысел, идея, никогда Кремль не покидала. Она там сидит и будет сидеть всегда, пока существует кремлевский режим, в нынешнем своем виде, и Россия в нынешних своих границах,

– сказал Албани.

Албани сказал, что Россия в нынешнем виде будет нападать на другие страны: смотрите видео

Напомним, что 18 июня в Киеве произошло нападение на оппозиционного казахского журналиста Айдоса Садыкова. В него стреляли из пистолета. Полиция сообщила, что установила личности исполнителей – они объявлены в международный розыск. Садыков умер в больнице через две недели после нападения.

Подкаст казахского историка Бахтияра Албани: смотрите видео