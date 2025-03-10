Стремится создать альянс с Ираном и Северной Кореей: в ЦПД сказали, когда Россия нападет на НАТО

Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Вполне возможно, что в ближайшие годы она нападет на страны НАТО.

Кроме этого, Кремль также может сформировать полноценный военный альянс с Северной Кореей и Ираном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Когда Россия может напасть на НАТО

По данным руководителя ЦПД, Россия действительно готовит нападение на страны Североатлантического альянса.

Они могут вполне это сделать через ближайшие 4 – 6 лет. Просто проверить НАТО и напасть на страны Балтии. И сейчас по настроениям и по тому, как Европа реагирует на угрозы, все к этому идет,

– объясняет Коваленко.

А также добавляет, что к войне с Россией в Европе готовы не так много стран. По его мнению, к вторжению подготовлены Франция, Польша, Великобритания, Швеция, Норвегия и Дания.

Однако, Германия скорее всего не сможет эффективно вести войну. Коваленко выразил надежду, что потенциальный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц как-то "перевернет конструкцию" и улучшит обороноспособность своей страны. Иначе она может оказаться под угрозой.

Тогда как Венгрия и Словакия, вероятно, сделают ставку не на оборону, а на продвижение выгодных Кремлю интересов в Европе в обмен на дешевые российские ресурсы. Впрочем, руководитель ЦПД замечает, что не нужно слишком рассчитывать на "дружбу" между странами.

Коваленко объясняет, что только те "дружеские отношения" между государствами, которые есть на бумаге, можно считать крепким партнерством. Все остальное он называет "ситуативным партнерством".