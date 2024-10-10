Россия может напасть на Швецию: глава Минобороны назвал цель вероятной агрессии

Глава министерства обороны Швеции Поль Йонсон считает, что Россия может напасть на эту скандинавскую страну ради контроля над Балтийским морем.

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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Глава Минобороны Швеции не исключает нападения России

Москва перебросила часть своих десантных сил из Балтийского моря в Черное, но ее флот в Санкт-Петербурге и Кенигсберге остался практически нетронутым. Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну,

– сказал Йонсон.

Целью агрессии Кремля, по словам министра обороны Швеции, может стать стремление доминировать в Балтийском море.

"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах", – сказал он.

В то же время Поль Йонсон подчеркнул, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.

"ВМС Швеции традиционно сосредоточены в Балтийском море. Наши подводные лодки прекрасно знают морское дно. Мы также имеем большой флот кораблей и замечательный десант. Однако из-за текущей ситуации мы реализуем амбициозную программу расширения ВМС", – подчеркнул министр.

Швеция обновила инструкции населению на случай войны

Шведское агентство чрезвычайных ситуаций обновило брошюру "На случай кризиса или войны", которая существует со времен Второй мировой войны и содержит советы о том, что делать, если произошла ядерная атака, авиаудар или экстремальные погодные условия, о чем пишет издание The Local.

Новую брошюру шведское правительство представило на пресс-конференции во вторник, 8 октября. Так, она призывает граждан готовиться к необходимости выжить самостоятельно, без помощи остального общества, в течение недели.

Обновленная брошюра более чем на десять страниц больше, если сравнивать ее с последним изданием 2018 года.

В ней под влиянием полномасштабного вторжения России в Украину прописаны советы, связанные с войной: где можно укрыться во время воздушной атаки, как помочь человеку с серьезным кровотечением, а также что делать, если Швеция подвергнется нападению с применением ядерного, химического или биологического оружия.

Также "На случай кризиса или войны" указываются новые советы по цифровой безопасности, как безопасно хранить информацию дома и на работе, чтобы минимизировать риск кибератаки, а также как защититься от дезинформации и кампаний влияния.

"Не секрет, что ситуация с безопасностью ухудшилась с момента выхода предыдущей брошюры в 2018 году... Картина угроз является более сложной, чем раньше, и охватывает кибератаки, атаки влияния и риск саботажа", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, которого цитирует АР.

Отмечается, что обновленную версию брошюры должны разослать шведам по почте в течение 18 – 29 ноября.