В СНБО назвали условие, при котором станет возможным нападение России на страну НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев. Однако его высказывания нужно правильно толковать.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что Россия действительно способна на агрессию против европейских стран. Однако важно учитывать, какой именно потенциал она имеет для этого.

Каким образом Россия может напасть на страну НАТО?

Коваленко подчеркнул, что важно понимать, о чем именно говорил Дональд Туск, когда отмечал возможность нападения России на страны НАТО.

"Если речь идет о дроновом ударе по базам НАТО или гибридной операции по парализации аэропортов в европейских странах, то Россия уже так нападала", – отметил он.

Стоит знать. Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег европейские страны, подчеркнув, что Россия может осуществить нападение на страны НАТО. Однако он подчеркнул, что его заявление не следует воспринимать как скептицизм по статье 5 НАТО. Он сомневается относительно того, что гарантии, которые закреплены в документах Альянса, будут иметь практическое воплощение.

В то же время если европейцы представляют колонны российской военной техники, которая направляется в страны Балтии, то Россия сейчас, по мнению руководителя Центра противодействия дезинформации, не готова к такому наступлению. И в принципе она не будет готова к масштабной войне с Западом как минимум до 2028 года.

Однако гибридный удар с использованием дронов возможен даже завтра. ВПК России производит достаточно "Шахедов", чтобы стабильно в течение недель атаковать страны НАТО и истощить их ПВО,

– отметил Андрей Коваленко.

Что касается Европы, то она пока медленно внедряет беспилотные технологии. Однако, руководитель ЦПИ надеется, что европейцы ускорят этот процесс в ближайшее время. И Украина им в этом поможет.

Он добавил, что хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России проведут мобилизацию.

Что известно о вторжении российских дронов в воздушное пространство Польши?

Напомним, что в ночь на 10 сентября 2025 года во время атаки по Украине около 20 российских "Шахедов" ворвались в воздушное пространство Польши.

В небо были подняты польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики. Однако из 19 российских дронов польская ПВО сбила только 4. Позже на территории страны удалось найти обломки 16 БпЛА.

Во время атаки российских дронов в Польше были закрыты аэропорты – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA).

После атаки Польша обратилась к НАТО с просьбой применить Статью 4 Альянса. В то же время в НАТО, как сообщали СМИ источники в НАТО, не рассматривали пролет дронов как атаку на Польшу. В то же время в НАТО отметили, как писали СМИ, что это был "первый случай, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников".

Позже Дональд Туск вспомнил, что тогда ему было сложно убедить партнеров Польши по НАТО в том, что это был "не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши". А некоторые союзники, по его словам, "делали вид, что ничего не произошло, ведь так было гораздо проще".