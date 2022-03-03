Россия может устроить на юге Украины радиационную катастрофу огромных масштабов

Как сообщает Association of Reintegration of Crimea, российское вторжение может привести к радиационной катастрофе в Крыму.

Атомная ловушка кафиров

С самого начала российской оккупации Крыма агрессор не скрывал свое стремление взять под контроль Северокрымский канал.

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В настоящее время, стремясь получить "международное признание российского Крыма", Россия "обосновала" свою агрессию, уже определенную как международное преступление и осужденную резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, якобы стремлением "демилитаризации" Украины, которая якобы "хочет изготовить атомное оружие".

В таких условиях оккупанты уже захватили объект "Укрытие" как саркофаг бывшей Чернобыльской АЭС и ведут отчаянные попытки захватить Запорожскую АЭС в городе Энергодаре и Южноукраинскую АЭС в Николаевской области.

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Расчет агрессора заключается как в захвате ключевых энергетических объектов Украины, так и в "в безопасности" от ударов украинских авиации и артиллерии на территории объектов ядерной энергетики, которые армия Украины заведомо не будет атаковать.

Ради захвата Запорожской АЭС агрессор уже расстрелял в городе атомщиков Энергодаре мирных жителей, убеждавших врага не милитаризовать атомную станцию. Впрочем, ведение боевых действий возле Запорожской АЭС будет иметь и другое негативное последствие, ведь в случае любого поражения станции радиоактивные вещества в сверхбольших количествах могут попасть в Каховское водохранилище, из которого агрессор планирует подавать воду в Крым.

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Таким образом, Россия может образовать на юге Украины радиационную катастрофу огромных масштабов, которая, среди прочего, уничтожит уникальные системы Крымского полуострова. Примечательно, что украинский "Энергоатом" в связи с военной агрессией России против Украины уже обратился к МАГАТЭ с просьбой инициировать создание тридцатикилометровых безопасных зон вокруг ядерных объектов Украины.

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