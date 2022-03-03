Атомна пастка окупантів

Від самого початку російської окупації Криму агресор не приховував своє прагнення взяти під контроль Північнокримський канал.

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Наразі, прагнучи отримати "міжнародне визнання російського Криму", Росія "обґрунтувала" свою агресію, вже визначену як міжнародний злочин та засуджену резолюцією Генеральної асамблеї ООН, нібито прагненням "демілітаризації" України, яка нібито "хоче виготовити атомну зброю".

За таких умов окупанти вже захопили об'єкт "Укриття" як саркофаг колишньої Чорнобильської АЕС та ведуть відчайдушні спроби захопити Запорізьку АЕС у місті Енергодарі та Південноукраїнську АЕС у Миколаївській області.

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Розрахунок агресора полягає як у захопленні ключових енергетичних об'єктів України, так і в перебуванні "в безпеці" від ударів українських авіації та артилерії на території об'єктів ядерної енергетики, які армія України завідомо не атакуватиме.

Заради захоплення Запорізької АЕС агресор вже розстріляв у місті атомників Енергодарі мирних мешканців, які переконували ворога не мілітаризувати атомну станцію. Втім, ведення бойових дій біля Запорізької АЕС матиме й інший негативний наслідок, адже у випадку будь-якого ураження станції радіоактивні речовини у надвеликих кількостях можуть потрапити до Каховського водосховища, з якого агресор наразі планує подавати воду на Крим.

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Таким чином Росія може наразі утворити на півдні України радіаційну катастрофу величезних масштабів, яка, серед іншого, знищить унікальні системи Кримського півострову. Показово, що український "Енергоатом" у зв'язку з військовою агресією Росії проти України вже звернувся до МАГАТЕ із проханням ініціювати створення тридцятикілометрових безпечних зон навколо ядерних об'єктів України.

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