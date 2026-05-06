Давление на Трампа: политтехнолог оценил инициативу Украины по режиму тишины

Украина объявила о готовности к долгосрочному перемирию, зная, что Россия его отклонит. Это дипломатическая ловушка, которая создает давление на Москву и Вашингтон. Зеленский использует отказ россиян, чтобы показать Трампу, что именно они не хотят мира.

Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Трамп избегает прямого общения с Зеленским, потому что не хочет брать на себя обязательств.

Почему Трамп попал в дипломатическую ловушку?

Зеленский сказал: мы готовы к перемирию сейчас, а если нет – дальше сами отвечайте за то, что произойдет на вашем параде. Это целенаправленное давление, к которому Украина была готова – ведь официальная позиция неизменна: мы хотим долгосрочного перемирия, как это, кстати, и обсуждалось с американцами еще в прошлом году,

– отметил Загородний.

По мнению политтехнолога, маловероятно, что Трамп мог просить Украину не атаковать Россию в обмен на что-то, потому что любая просьба предполагает встречную услугу, а Трамп не имеет очевидного интереса защищать Путина.

Более того, у Зеленского уже есть длинный список того, чем Трамп ему обязан, – и именно поэтому американский президент избегает лишних звонков и переговоров, чтобы не брать на себя новых обязательств.

"Но есть еще список Буданова, и мы уже знаем, как он называется. Пока что на 2026 год, но он человек серьезный, то может и уже на 2027 расписал. Сейчас мы сами решаем, куда, как и в какую сторону стрелять", – сказал Загородний.

Трамп неожиданно выразил положительное отношение к Зеленскому, назвав его "хитрым парнем" и заявил о намерении урегулировать войну в Украине. Он также отметил боеспособность ВСУ, в то же время раскритиковал администрацию Джо Байдена за объемы помощи Киеву, назвав их "абсурдными".

Что еще известно о мирных переговорах по войне в Украине?

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, американское посредничество не принесло никакого заметного прогресса в достижении мира. Одной из ключевых причин он называет то, что Дональд Трамп не применил доступные рычаги давления на Россию для серьезных переговоров – в частности, вместо усиления санкций выбрал противоположный подход.

Такая позиция, по словам Пайфера, не заставляет Владимира Путина менять курс относительно войны в Украине. Наоборот, в Кремле и в дальнейшем считают, что могут достичь своих целей на фронте.