200 пусков за раз не будет: резервист Военно-воздушных сил раскрыл страшный план России на зиму

Россия продолжает менять подход к воздушным атакам по Украине, комбинируя различные типы ракет и беспилотников. Одновременно оккупанты пытаются выявлять слабые места украинской ПВО и создавать для нее все большую нагрузку в преддверии холодного периода.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, какую тактику Россия может применить осенью и зимой. Он рассказал, на истощение каких именно ресурсов украинской противовоздушной обороны сейчас делает ставку противник.

Россия может перейти к регулярным атакам с целью истощения

Осенью и зимой Россия может пытаться держать украинскую ПВО под постоянной нагрузкой, заставляя ее регулярно расходовать дефицитные ракеты-перехватчики. Для этого противнику не обязательно накапливать вооружение для одного чрезвычайно большого удара.

Это будет работа на изнурение – условно, обстрел раз в три суток. Не будет одновременного залпа из 200 ракет, зато будут короткие промежутки между пусками, которые будут затруднять работу систем противовоздушной обороны,

– пояснил Храпчинский.

Особую опасность представляет баллистическая ракетная угроза, с которой Украина борется с помощью ограниченного количества ракет для комплексов Patriot и SAMP/T. Россия уже осознает эту проблему и может намеренно расходовать украинский запас перехватчиков, в то время как западные партнеры не способны быстро обеспечить необходимые объемы. Кроме того, ресурсы США сократились из-за боевых действий на Ближнем Востоке, а существенное наращивание производства ракет PAC-3 MSE ожидается лишь в последующие годы.

Враг задел наше слабое место – отсутствие возможности обеспечить нас достаточно большим количеством ракет-перехватчиков. Он понимает, как изнурить нас за счет использования баллистики,

– подчеркнул офицер Воздушных Сил в резерве.

Параллельно россияне увеличивают количество более дешевых средств воздушного нападения, в частности реактивных "Шахедов" и других беспилотников, для борьбы с которыми также приходится использовать ракеты. Такими атаками противник может попытаться истощить запасы боеприпасов для NASAMS, ПЗРК и других систем, чтобы подойти к зиме в более выгодной для себя ситуации.

Украине нужны более дешевые средства для перехвата

Из-за изменения характера российских воздушных атак Украине приходится искать решения, которые не потребуют тратить дорогие ракеты на относительно дешевые цели. Против обычных "Шахедов" уже удалось широко применить мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, однако реактивные беспилотники создают новую проблему для ПВО.

Враг сделал ставку на то, чтобы истощить имеющиеся запасы ракет для NASAMS и различных ПЗРК, а затем подойти к зиме более подготовленным и запускать другие средства, которые будут затруднять нам перехват,

– пояснил Храпчинский.

Одним из выходов могут стать собственные более дешевые ракеты и другие средства, способные поражать воздушные цели с земли. Украинские компании уже занимаются такими разработками, однако их масштабирование требует значительно большего финансирования и более быстрого прохождения всех этапов – от испытаний до серийного производства.

Нам нужно искать самостоятельные решения – средства, которые могут действовать с земли и уничтожать воздушные цели. Это должны быть условно дешевые ракеты, которые можно использовать против таких средств воздушного нападения,

– подчеркнул офицер Воздушных Сил в резерве.

Для ускорения этих процессов Храпчинский считает важным развивать государственно-частное партнерство, в рамках которого государство будет определять четкие технические задачи и создавать гарантии для инвесторов. Это дало бы частным оборонным производителям больше возможностей быстро вкладывать средства в перспективные решения и доводить их до серийного применения в войсках.

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