Россия изолировала сотрудника ОБСЕ и может отправить его в Сибирь: Сибига требует объяснений

Украина обеспокоена информацией о возможном переводе в Сибирь сотрудника ОБСЕ Вадима Голды, которого Россия незаконно удерживает на оккупированной территории. С 15 октября он находится в изоляции без связи с внешним миром.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Что известно об изоляции сотрудника ОБСЕ?

Украина глубоко обеспокоена этой информацией, ведь с 15 октября сотрудника ОБСЕ удерживают без связи с внешним миром.

Это очередное вопиющее пренебрежение Россией своими обязательствами по Женевским конвенциям. Украинцы на временно оккупированных территориях лишены своих основных прав и полностью зависят от воли оккупационных властей,

– подчеркнул министр.

Украина требует от России предоставить достоверную и поддающуюся проверке информацию о местонахождении и условиях содержания всех троих незаконно задержанных сотрудников ОБСЕ. Киев также настаивает на немедленном и беспрепятственном доступе к ним.

Сибига призвал сообщество ОБСЕ усилить давление на Москву, чтобы добиться освобождения.

Ранее Россия незаконно задержала троих сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины: Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голду.

В сентябре 2022 года так называемый "суд" группировки "ЛНР" приговорил Шабанова и Петрова к 13 годам лишения свободы по обвинению в "государственной измене". В августе 2022 года оккупационный суд в Донецке приговорил Голду к 14 годам лишения свободы, обвинив его в "шпионаже".

МИД Украины и международное сообщество осудили эти судебные процессы и потребовали освобождения задержанных представителей ОБСЕ.

Напомним, Россия освободила бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, которого удерживала в тюрьме в течение четырех лет. По словам Трампа, это не был обмен, и Россия не требовала ничего взамен.

Гилмана задержали в 2022 году после инцидента в поезде, а впоследствии российские суды неоднократно увеличивали срок его заключения из-за новых обвинений. Сначала мужчину приговорили к трем с половиной годам, однако в итоге срок наказания увеличился до десяти лет.

По данным правозащитников, в российской тюрьме к американцу применяли жестокое обращение, а перед освобождением его состояние существенно ухудшилось. Перед возвращением в США Гилман находился в гражданской больнице, где его держали прикованным наручниками к кровати и кормили через зонд.

По прибытии в Вашингтон бывший морпех должен пройти лечение и психологическую реабилитацию в военно-медицинском центре в Техасе.