В последнее время его состояние значительно ухудшилось. Об этом сообщает AP.

Что известно об освобождении?

32-летнего Роберта Гилмана, который работал учителем, задержали еще в 2022 году. Призывы к его немедленному возвращению неоднократно звучали со стороны американских чиновников.

Сенатор от штата Массачусетс обвинил Россию в ухудшении здоровья заключенного. Гилман оставался одним из как минимум восьми американцев, которых продолжали удерживать в российских колониях после нескольких больших обменов заключенными между Вашингтоном и Москвой.

Дональд Трамп подтвердил освобождение пленника.

С гордостью сообщаю, что гражданин США Роберт Гилман, бывший морской пехотинец США, возвращается домой! После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его в первую очередь по гуманитарным соображениям,

– заявил президент США.

Он заявил, что это не был обмен и Кремль не просил ничего взамен. В России не прокомментировали освобождение Гилмана.

По прибытии в Вашингтон морпех отправится в военно-медицинский центр в Техасе, где получит необходимую помощь и пройдет психологическую реабилитацию.

Что пережил Гилман в российской тюрьме?

Главный стратегический директор правозащитной организации Global Reach Эрик Лебсон заявил, что перед вывозом из России ветеран находился в состоянии диссоциативного ступора в течение 47 дней. Причиной стали регулярные унижения, которым подвергался мужчина.

Россияне так жестоко обращались с моим братом. Они причиняли ему боль без всякой причины, кроме того, что он был и американцем, и морским пехотинцем. Что они от этого получили? Почему они так поступили с таким замечательным человеком,

– заявила сестра Гилмана Лекси Хадсон

По словам правозащитников, когда мужчину задержали, первоначальный срок заключения бывшего морпеха составил сначала 3,5 года. Гилмана обвинили в якобы избиении полицейского после того, как его сняли с поезда за нарушение общественного порядка.

Однако впоследствии российские суды неоднократно выносили новые приговоры, обвиняя американца в стычках с тюремными инспекторами и охранниками. В результате срок наказания увеличился сначала до восьми лет лишения свободы, а затем – до десяти.

Перед эвакуацией из страны состояние мужчины существенно ухудшилось. Его перевели из тюрьмы в гражданскую больницу, где держали прикованным наручниками к кровати и кормили через зонд.

Ранее военнослужащий 2-го отдельного медицинского батальона 12-го армейского корпуса Асан Исенаджиев рассказал "24 Каналу" об ужасах, пережитых в российском плену. По его словам, в камере, рассчитанной на 6 человек, находились 36 пленных.